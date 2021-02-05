На Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. В Свердловской области сегодня прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«При сильных порывах ветра возможен обрыв линий электропередач, повреждения кровельных конструкций зданий. Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможен сход снега, падение шифера и других предметов», — говорится в сообщении.
Отметим, что помимо сильного ветра в Свердловской области, по данным синоптиков, ожидается понижение температуры воздуха до минус 41 градуса 24-25 февраля.
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