Российские власти выделят на новую программу льготного кредитования бизнеса 7,8 млрд рублей

УрБК, Москва, 25.02.2021. Российские власти планируют в 2020 году выделить на новую программу льготного кредитования бизнеса 7,8 млрд руб. Об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
«В этом году на реализацию этой программы выделим из резервного фонда правительства порядка 7,8 млрд руб.», — заявил М. Мишустин (цитата по «Прайму»).
Ранее глава кабмина сообщил, что новая программа получит название «ФОТ 3.0».
«Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы «ФОТ 3.0» (взамен «ФОТ 2.0» — прим. ред.). В ней немного будут изменены условия: теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%», — отметил М. Мишустин.
По его словам, данной программой смогут воспользоваться до 75 тыс. российских предпринимателей из отраслей, которые еще не вернулись на докризисный уровень.
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