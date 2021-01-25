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Вчера, 18:01

Президент РФ Владимир Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования бизнеса под 3%

УрБК, Москва, 24.02.2021. Президент РФ Владимир Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования бизнеса под 3%. Об этом рассказал на встрече с сенаторами председатель российского правительства Михаил Мишустин.

«Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы «ФОТ 3.0» (взамен «ФОТ 2.0» — прим. ред.). В ней немного будут изменены условия: теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%», — заявил М. Мишустин (цитата по ТАСС).

Новой программой, по его словам, теперь смогут воспользоваться микро- и малые предприятия из отраслей, которые еще не вернулись на докризисный уровень.

Отметим, что программа «ФОТ 2.0» стала одной из самых востребованных антикризисных мер. Льготные кредиты на возвращение бизнеса к работе после ограничений и сохранение занятости выдавались с июня 2020 года. Как следует из сообщения Минэкономразвития, программа охватила оптовую и розничную торговлю (41%), гостиничный бизнес и общественное питание (11%), обрабатывающие производства (9%), здравоохранение и социальные услуги (4%), строительство (4%).

Напомним, в рамках программы «ФОТ 2.0» кредит выдавался в размере одного МРОТ на каждого работника. Если предприятие сохранит 90% рабочих мест, кредит и проценты будут списаны полностью, если 80% — половина.

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