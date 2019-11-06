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В Екатеринбурге из здания бывшего комбината «Рубин» эвакуировали посетителей ресторанов

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. В Екатеринбурге из-за срабатывания пожарной сигнализации эвакуировали посетителей ресторанов из здания бывшего комбината «Рубин» на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта.

В Екатеринбурге из здания бывшего комбината «Рубин» эвакуировали посетителей ресторанов

Как сообщает корреспондент УрБК, к месту прибыло четыре единицы пожарной техники и порядка 15 человек личного состава, в том числе звенья газодымозащиты. Обследовав помещения, сотрудники МЧС не обнаружили ничего подозрительного и уехали.

В Екатеринбурге из здания бывшего комбината «Рубин» эвакуировали посетителей ресторанов

Работа точек общепита в здании восстановлена.

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