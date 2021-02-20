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Полиция устанавливает владельца страйкбольной гранаты, изъятой у здания бывшего комбината «Рубин» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. У здания бывшего комбината «Рубин» (ул. Малышева, 44) в Екатеринбурге, где сегодня утром проводилась эвакуация посетителей, полицейские обнаружили страйкбольную гранату, которая не представляла угрозы для людей и здания. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, на место обнаружения подозрительного предмета прибыли сотрудники территориального отдела внутренних дел и специалисты-взрывотехники компании «Урал-Вымпел».

«Подозрительным предметом оказалось устройство для игры в страйкбол. Полицейское оцепление с места происшествия снято, а проверочным мероприятиям дан отбой. Сыщики устанавливают инициатора «шутки», а учреждение общественного питания возобновило работу в штатном режиме», — пояснил Валерий Горелых.

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