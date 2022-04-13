В Екатеринбурге машины экстренных служб съехались к бывшему зданию комбината «Рубин»

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. В Екатеринбурге машины экстренных служб съехались к бывшему зданию комбината «Рубин» на ул. Малышева, 44.



Как передает корреспондент УрБК, у входа в ресторан Burger King стоят машины полиции и поисково-спасательной службы МЧС России, а вход в заведение общепита огорожен специальной лентой.







По некоторым данным, проводится эвакуация посетителей.