УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. В Екатеринбурге машины экстренных служб съехались к бывшему зданию комбината «Рубин» на ул. Малышева, 44.
Как передает корреспондент УрБК, у входа в ресторан Burger King стоят машины полиции и поисково-спасательной службы МЧС России, а вход в заведение общепита огорожен специальной лентой.
По некоторым данным, проводится эвакуация посетителей.
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