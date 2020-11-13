В 2020 году объем реализованной на российском рынке продукции ММК превысил 7,4 млн тонн

УрБК, Магнитогорск, 19.02.2021 В минувшем году ПАО «ММК» (ММК) реализовало на рынке РФ более 7,43 млн т металлопродукции, около 30% (2,39 млн) из которых традиционно пришлись на продажи в адрес металлоторговых компаний.
Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», такие данные озвучил заместитель директора по продажам ООО «Торговый дом ММК» Дмитрий Черепанов, выступая на общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России».
По его словам, в 2020 году примерно половина от доли продаж ПАО «ММК» в адрес металлоторговых компаний была распределена на склады, расположенные в «домашних» регионах (рынок Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока). Наиболее востребованными продуктами стали горячекатаный прокат и сорт, на долю которых пришлось более 60% объема реализации (34% и 29% соответственно).
Из общего объема продаж ММК в адрес отрасли металлоторговли и сервисных металлоцентров около 40% реализуется через собственную сбытовую сеть ООО «Торговый дом ММК», которая является уполномоченным представителем комбината во всех регионах России и в Республике Казахстан.
В настоящее время ТД ММК насчитывает 32 обособленных подразделения на территории России (что позволяет обеспечивать сбыт продукции во все ведущие промышленные центры), а также пять подразделений в Республике Казахстан.
«В 2020 году ТД ММК показал динамику отгрузки, схожую с общими тенденциями на рынке — спад во II квартале и рост во втором полугодии. В целом увеличение объема продаж по отношению к 2019 году составило 11% (столько же составило увеличение среднего размера заказа), при этом рост отгрузки предприятиям строительной отрасли благодаря мерам господдержки составил 17%, а продажи предприятиям транспортного машиностроения продемонстрировали 18% роста», — подвел итоги года Д. Черепанов.
Также замдиректора по продажам ООО «Торговый дом ММК» рассказал о развитии в компании клиентоориентированности, которая рассматривается ММК как один из ключевых элементов повышения конкурентоспособности.
По словам Д. Черепанова, одним из шагов в этом направлении является разрабатываемый ММК в настоящий момент в рамках стратегии цифровизации корпоративный маркетплейс для продаж продукции Группы и партнеров на рынке РФ.
XIV Общероссийская конференция «Региональная металлоторговля России» проходит в Сочи 19 и 20 февраля 2021 года. В рамках деловой программы конференции руководители и специалисты металлоторговых и металлургических компаний, сервисных металлоцентров, поставщиков оборудования для металлопереработки и СМЦ и другие специалисты отрасли проанализируют опыт ведущих металлоторговых компаний в сложных экономических условиях, а также определят основные факторы ценообразования на рынке в 2021 году.
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