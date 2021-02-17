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Вчера, 17:10

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 975 человек

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. По состоянию на 19 февраля в Свердловской области официально зарегистрирован 100 тыс. 841 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 18 февраля число безработных составляло 101 тыс. 816 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 975 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 4,75%.

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