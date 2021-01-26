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В Екатеринбурге работу коммунальных служб направили на ликвидацию наледи

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. В Екатеринбурге перед коммунальными службами поставили задачу направить усилия на борьбу с гололедом на тротуарах.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, об этом на совещании заявил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. По его словам, такая задача в качестве приоритетной была поставлена градоначальником А. Орловым.

«Безопасность пешеходов и водителей в зимний период — важнейшая задача, поставленная перед нами главой Екатеринбурга, и мы обязаны с ней справиться», — отметил Алексей Бубнов.

По словам председателя комитета благоустройства Тамары Благодатковой, несмотря на активную работу коммунальных служб с 12 по 18 февраля, актуальным остается вопрос по уборке в зонах пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.

По завершении обсуждения Алексей Бубнов подчеркнул: «Протокол совещания будет направлен главе Екатеринбурга Алексею Орлову, в ежедневном режиме лично контролирующему ход уборки снежных масс в мегаполисе».

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