Академический обретает границы

Законодательное собрание Свердловской области 16 февраля 2021 года приняло законопроекты об утверждении границ Академического района в Екатеринбурге. Ожидается, что все документальные процедуры по правовому статусу новой административной единицы города будут завершены к лету текущего года. После этого в районе появятся территориальные органы власти.
Напомним, процедура создания восьмого района Екатеринбурга была запущена в конце 2019 года. Планировалось, что в него должны были войти территории Широкой Речки, Краснолесья и самого Академического. Общая площадь района составила 4,5 тыс. га. В результате Ленинский район уменьшился с 3,7 тыс. га до 2,2 тыс. га, а Верх-Исетский район — с 25,1 тыс. га до 21,9 тыс. га. К 2023 году население Академического может достигнуть 250 тыс. человек.
Одним из важнейших этапов в этой процедуре было присвоение наименования. Для этого на официальном портале Екатеринбурга с 1 по 14 мая 2020 года был организован опрос среди горожан по выбору названия для нового района. Более 94% опрошенных екатеринбуржцев согласились с тем, что район следует наименовать «Академический». По итогам опроса документы, необходимые для утверждения наименования нового географического объекта, были направлены в правительство РФ.
В начале ноября 2020 года председателем российского кабмина Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о присвоении названия.
«Сегодняшние, казалось бы, будничные решения — это, на самом деле, прецедент в новейшей истории России. Впервые за последние десятилетия мегаполис прирастает новым полноценным районом. Эти решения подводят черту, являются финалом той юридической работы по созданию нового восьмого района Екатеринбурга, которая велась в последние годы. Осталось внесение изменений в Уставы области и города, но это уже больше технические вопросы, а вся сутевая часть завершена. 15 лет назад, задумывая Академический, мы видели его новой административной единицей Екатеринбурга, новым восьмым районом города. И те главные идеи, которые закладывались в проект, которые многим тогда казались излишне смелыми, недосягаемыми, воплощаются уже в 1,5 млн квадратных метров построенного жилья, почти 100 тысячах новых жителей, а теперь — совершенно своевременно и заслуженно — и в новой территориальной единице», — отметил заместитель председателя Заксобрания Свердловской области, член совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Маслаков.
После утверждения федерального постановления на рассмотрение регионального Заксобрания были вынесены поправки в законы «О границах административно-территориальных единиц Свердловской области» и «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области». Эти документы были рассмотрены сегодня.
Законопроекты в областном парламенте представил председатель комитета Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов. По его словам, ранее комитет высказался за принятие этих поправок для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. После короткого доклада М. Ершова его коллеги приняли представленные законопроекты без обсуждений.
Впоследствии поправки утвердит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Как только у Академического появится юридически закрепленный правовой статус, начнется работа по формированию органов управления. В частности, появится администрация района (к настоящему времени разработан проект здания, где она разместится). Также будут созданы территориальные подразделения федеральных и региональных органов власти — отдел ЗАГС, районного суда, прокуратуры, управления социальной политики.
Напомним, Академический возводится в рамках проекта комплексного освоения территорий российским девелопером АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в группу компаний «КОРТРОС»).
Застройщик последовательно реализует комплексный подход: одновременно с жилыми домами в районе создается социальная и коммерческая инфраструктура, парки и зоны отдыха. В частности, в квартале «Десятый» в 2022 году будет сдан в эксплуатацию первый корпус нового детского сада на 250 мест. Еще один на 200 мест планируется сдать в 2023 году.
При этом в районе уже работают 4 школы, 11 детских садов, детская поликлиника, станция скорой помощи, отделение полиции, почты, МФЦ и другие необходимые объекты инфраструктуры. Строительство социальных объектов ведется на принципах государственно-частного партнерства (работы по проектированию обеспечивает АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», строительство ведется за счет бюджетных средств). Такой подход позволяет ускорить формирование необходимых объектов инфраструктуры в районе.
Помимо этого, в Академическом продолжают реализовывать транспортные проекты. Так, во II полугодии 2021 года начнется строительство новой трамвайной линии, которая свяжет район с другими ветками Екатеринбурга. Полностью работы будут завершены в 2023 году, к празднованию 300-летия города. Стоимость реализации проекта составит 2 млрд 882 млн руб. 95% из этой суммы будет выделено из средств федерального и областного бюджетов, 5% — из бюджета Екатеринбурга.
Одновременно с этим не прекращается строительство автомобильных дорог. Так, в сентябре 2020 года была сдана магистраль, связавшая Академический и Широкую Речку.
При таких темпах развития новый район Екатеринбурга уже стал визитной карточкой города. Проект создания Академического ввиду его уникальности задал очень высокую планку для всей страны по созданию современного и комфортного жилищного строительства.
Изображения предоставлены пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»
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