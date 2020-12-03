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Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил к апрелю собрать все данные по зарплатам бюджетников

УрБК, Москва, 12.02.2021. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил министерствам к апрелю 2021 года собрать все данные по зарплатам бюджетников. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

«Система оплаты их (бюджетников — прим. ред.) труда должна быть максимально прозрачной. Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года. И это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет», — сообщил М. Мишустин.

К началу апреля ведомства должны предоставить всю информацию о зарплатах бюджетников в министерство труда и социальной защиты РФ.

Как сообщал УрБК, ранее перепроверить темпы роста зарплат работников бюджетной сферы правительству поручил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, показатели, отраженные в статистических отчетах регионов, завышаются.

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