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В российских регионах перепроверят темпы роста зарплат из-за завышенных показателей

УрБК, Москва, 11.02.2021. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами перепроверить темпы роста зарплат работников бюджетной сферы.

На совещании с членами кабмина В. Путин заявил, что показатели, отраженные в статистических отчетах, завышены.

«Очень часто мы видим, во всяком случае, бывает, скажем так аккуратненько, что некоторые наши службы играют в статистику, видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается? Что по отчетам все вроде бы сходится. Сходится подчас за счет различных ухищрений, когда специалистов переводят, как было сказано в ходе нашей дискуссии в рамках Совета, на сокращенный режим работы, на половину или четверть ставки. Нагрузка при этом не снижается, а то и растет», — приводит слова В. Путина сайт Кремля.

Ранее президент РФ утвердил обновленный список критериев оценки эффективности губернаторов. В перечень включены показатели темпов роста зарплат в регионах.

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