В российских регионах перепроверят темпы роста зарплат из-за завышенных показателей

УрБК, Москва, 25.01.2021. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране появилась возможность отказаться от ...

УрБК, Москва, 19.01.2021. Представить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы правительству РФ и ...

Правительству РФ поручено до 1 марта 2021 года проработать меры по сдерживанию роста цен на стройматериалы

Свердловская область в этом году получит из федерального бюджета около 600 млн руб. на повышение зарплат бюджетникам

УрБК, Москва, 17.07.2014. Свердловская область получит в 2014 году деньги из федерального бюджета в объеме около 601 ...