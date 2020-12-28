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Сегодня, 13:05

Курс на реновацию

Курс на реновациюНа днях в Екатеринбурге официально был утвержден в должности новый глава города Алексей Орлов. Впрочем, смена руководства муниципалитета, как следует из его выступления перед депутатами гордумы, не повлечет за собой радикальных изменений для бизнес-сообщества. Новый градоначальник в своей программе обозначил приоритеты, которым горадминистрация следовала последние два года. В первую очередь это реализация проектов реновации и смещение акцента на государственно-частное партнерство при реализации социальных проектов (например, строительстве школ).

Напомним, как ранее писал УрБК, свою программу под названием «Пять Д» Алексей Орлов представил 9 февраля 2021 года на заседании Екатеринбургской городской думы. В целом в проекте прослеживаются принципы, которые были задекларированы горадминистрацией в период, когда муниципалитетом руководил Александр Высокинский.

Реновация как новый источник дохода

В первую очередь это тема реновации старых кварталов, которая активно обсуждалась на протяжении 2020 года между представителями власти и застройщиками. Алексей Орлов неоднократно высказывался в поддержку проектов преобразования старых территорий в современную комфортную среду обитания.

«Сегодня проекты есть, проекты реализуются. Мы должны эту практику распространять и на новые проекты комплексного освоения территорий. Сегодня задача — активно применять новые нормы закона о комплексном развитии территорий, которые позволяют заниматься реновацией старых кварталов, создавать там абсолютно новое жилое пространство, общественное пространство, комфортное для жителей нашего города», — говорил Алексей Орлов еще после первой презентации программы на заседании конкурсной комиссии.

С каких территорий планирует начать новое руководство Екатеринбурга, А. Орлов не уточнял. Но, по всей видимости, это будет центр города. Еще в прошлом году архитектор бюро «Гордеев-Демидов» Никита Демидов обращал внимание на возникший перекос в развитии мегаполиса: в то время как застраивалась периферия города, его центр деградировал.

«Неразвитый центр с перегруженной периферией приведет к тяжелым последствиям — к транспортной проблеме, что затруднит доступ к инфраструктуре», — предупреждал специалист.

Интерес к центральным районам города проявляют и застройщики. По данным управления государственной охраны ОКН Свердловской области, ежегодно на 20-30% растет количество обращений на проведение экспертиз земельных участков в районе ОКН, которые по большей части сосредоточены в центре Екатеринбурга.

Экономический потенциал у этих территорий, по оценкам профессионального сообщества, не малый. По мнению Н. Демидова, если преобразовать 30 центральных кварталов города в квадрате улиц 8 Марта — Радищева — Московская — Ленина, то бюджет сможет дополнительно получать более 1,5 млрд руб. в год только от эксплуатации недвижимости. К слову, это совпадает с целями бюджетной политики, заявленной Алексеем Орловым, — поиск новых источников дохода. Поэтому следует ожидать, что администрация Екатеринбурга в ближайшие годы будет сохранять повышенный интерес к подобным проектам.

В то же время Никита Демидов в интервью УрБК подчеркивал, что осуществить подобные проекты застройщики смогут только в тесной связке с городскими властями. Представитель АБ «Гордеев-Демидов» пояснил, что это взаимодействие может основываться не столько на финансовой основе, сколько административной. К примеру, при работе с владельцами земельных участков внутри районов городской застройки.

«Сегодня эти собственники дезориентированы: они не представляют истинную стоимость своих участков, не понимают, как и кому их можно продать. Частный застройщик также боится вкладывать средства в выкуп этих участков. Во-первых, не всегда ясен их статус — что можно, а что нельзя строить на этой земле. Во-вторых, как правило, эти участки очень невелики, принадлежат десяткам разных хозяев. Всегда есть риск столкнуться с ситуацией, когда посреди выкупленного квартала останутся два сарая, собственники которых не хотят или не могут их продать. Решить эти проблемы можно только на уровне городских властей», — говорил Н. Демидов.

Следует отметить, что за плотное взаимодействие городских властей и застройщиков при проведении реновации высказывался также бывший глава Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий.

«В масштабах всей страны у нас немного городов, где может сложиться экономика в таких проектах (реновации — прим. ред.). В Екатеринбурге такая возможность есть. Не во всех районах, но есть определенные локации, которые в силу сложившейся высокой рыночной цены на жилье позволят обеспечить расселение аварийных домов и построить достаточно жилья для расселенных граждан, а часть жилья реализовать, чтобы получить прибыльный проект. Я вижу такие локации. Вижу даже конкретные улицы, где можно это реализовать», — сказал Аркадий Чернецкий в конце 2020 года.

Концессионные школы

Однако экс-глава Екатеринбурга предложил конкретный путь взаимодействия органов власти и бизнес-сообщества — через государственно-частное партнерство (ГЧП). По его мнению, через подобные проекты кроме создания комфортной жилой среды можно решать социально значимые вопросы.

Тема строительства в рамках концессии в последующем прозвучала в программе нового главы города Алексея Орлова. Однако он отметил, что в первую очередь через ГЧП необходимо решать проблему нехватки мест для школьников.

«Администрация Екатеринбурга уже сделала первые шаги в данном направлении. И у нас в стране на основе государственно-частного партнерства есть проекты», — отметил А. Орлов.

Действительно, на условиях государственно-частного партнерства в районе Академический построены школы и детские сады. Свои проекты о строительстве концессии в рамках ГЧП в свердловский Минстрой направила компания «Атомстройкомплекс». Согласно этой инициативе предлагается заключить трехстороннее соглашение между банком, застройщиком и правительством сроком на 10 лет.

Следует отметить, что еще в конце мая 2020 года уже бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил изменения в муниципальную программу по созданию новых мест в средних общеобразовательных учреждениях на 2016-2025 годы. Согласно им, городские власти до конца 2023 года планируют построить 16 новых школ с общей численностью 14 тыс. 200 мест. К 2025 году планировалось построить более 20 новых школ с учетом потребностей территорий.

Однако реализация этой программы осложнена экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции, вследствие которых бюджет Екатеринбурга на 2020 год подвергся существенной корректировке. Секвестрировать пришлось многие проекты развития города, в том числе и строительство школ.

В сложившихся условиях у властей Екатеринбурга остается небольшой набор инструментов, для того чтобы реализовать собственные планы. И, как показало выступление Алексея Орлова, горадминистрация решила остановиться на варианте с заключением концессионных соглашений с застройщиками.

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