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Индекс кредитного здоровья жителей УрФО в IV квартале снизился на 1 пункт

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. В IV квартале 2020 года индекс кредитного здоровья жителей Уральского федерального округа (УрФО) снизился на 1 пункт, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

На 1 октября 2020 года показатель составлял 96, на 1 января 2021 года — 95.

Отметим, что в среднем по стране индекс кредитного здоровья за последний квартал не изменился (97 пунктов).

«В начале 2020 года мы отмечали некоторое ухудшение кредитного здоровья российских заемщиков, в том числе, рост доли тех из них, кто испытывает сложности с обслуживанием долга. Однако во II и III кварталах индекс напротив, вырос, что во многом было связано с падением активности на рынке розничного кредитования весной-летом прошлого года. При этом в последнем квартале индикатор кредитного здоровья заемщиков остался без изменений», — заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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