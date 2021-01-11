«Россети ФСК ЕЭС» начали установку ограничителей перенапряжения на ЛЭП в ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к установке ограничителей перенапряжения на линиях электропередачи в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра.
Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ Филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, проект рассчитан до 2022 года, инвестиции составят порядка 400 млн руб. В результате работ повысится надежность энерготранзита «ХМАО — ЯНАО», а также потребителей северной и восточной частей округа, в том числе предприятий нефтегазодобычи НК «Роснефть» и «СургутНефтеГаз».
«На сегодняшний день смонтировано порядка 500 ограничителей перенапряжения. Работы проведены на двух линиях электропередачи 220 кВ, участвующих в схеме выдачи мощности Сургутской ГРЭС-1. Новые устройства компактны, надежны и удобны в эксплуатации, адаптированы к различным климатическим условиям, устойчивы к атмосферным загрязнениям и способны выдерживать большие значения перенапряжения», — говорится в сообщении.
Линейные ограничители позволяют защитить изоляцию электрооборудования от атмосферных перенапряжений, вызванных попаданием молний в ЛЭП.
Отмечается, что всего в рамках проекта будет смонтировано 2 тыс. ограничителей на шести линиях электропередачи 220 кВ, расположенных в ХМАО. Работы проводятся преимущественно в зимнее время, так как большая часть линий находится в труднодоступной, заболоченной местности, где производить установку оборудования можно, только когда промерзает грунт.
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» отремонтировала фундаменты опор на 124 линиях ...29.12.2020 «Россети ФСК ЕЭС» расширили просеки 16 магистральных линий электропередачи Урала и Западной Сибири
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» расширила просеки 16 магистральных линий электропередачи ...11.12.2020 «Россети ФСК ЕЭС» смонтировали более 220 км нового грозозащитного троса на ЛЭП Урала и Западной Сибири
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») смонтировала более 220 км нового ...02.12.2020 «Россети ФСК ЕЭС» до конца года проведут тепловизионный контроль на 14 линиях электропередачи Западной Сибири
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») до конца года завершит программу ...15.09.2020 «Россети ФСК ЕЭС» модернизируют линию электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-1 — Холмогорская»
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» завершила второй этап реконструкции линии электропередачи ...