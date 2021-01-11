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«Россети ФСК ЕЭС» начали установку ограничителей перенапряжения на ЛЭП в ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к установке ограничителей перенапряжения на линиях электропередачи в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра.

Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ Филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, проект рассчитан до 2022 года, инвестиции составят порядка 400 млн руб. В результате работ повысится надежность энерготранзита «ХМАО — ЯНАО», а также потребителей северной и восточной частей округа, в том числе предприятий нефтегазодобычи НК «Роснефть» и «СургутНефтеГаз».

«На сегодняшний день смонтировано порядка 500 ограничителей перенапряжения. Работы проведены на двух линиях электропередачи 220 кВ, участвующих в схеме выдачи мощности Сургутской ГРЭС-1. Новые устройства компактны, надежны и удобны в эксплуатации, адаптированы к различным климатическим условиям, устойчивы к атмосферным загрязнениям и способны выдерживать большие значения перенапряжения», — говорится в сообщении.

Линейные ограничители позволяют защитить изоляцию электрооборудования от атмосферных перенапряжений, вызванных попаданием молний в ЛЭП.

Отмечается, что всего в рамках проекта будет смонтировано 2 тыс. ограничителей на шести линиях электропередачи 220 кВ, расположенных в ХМАО. Работы проводятся преимущественно в зимнее время, так как большая часть линий находится в труднодоступной, заболоченной местности, где производить установку оборудования можно, только когда промерзает грунт.

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