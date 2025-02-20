Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала повысил грозоупорность ЛЭП, участвующей в схеме выдачи мощности Сургутской ГРЭС-2

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонтные работы на девяти ...06.12.2023 Энергетики «Россети» — МЭС Урала установили более 9 тыс. новых изоляторов в Ямало-Ненецком автономном округе
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили изоляцию на 12 магистральных ЛЭП ...24.07.2023 Специалисты «Россети» — МЭС Урала отремонтировали автотрансформаторы на двух магистральных подстанциях Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала произвели ремонт автотрансформаторов на ...15.11.2022 Энергетики филиала «Россетей» заменили более 300 изоляторов на шести подстанциях ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили опорно-стержневую изоляцию (ОСИ) ...01.12.2021 Работа специалистов компании «Россети» позволила увеличить выдачу мощности Сургутской ГРЭС-2
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. Компания «Россети» успешно провела работы на подстанциях сверхвысокого класса ...