Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала повысил грозоупорность ЛЭП, участвующей в схеме выдачи мощности Сургутской ГРЭС-2. Специалисты обновили автотрансформаторы и коммутационную аппаратуру на шести магистральных подстанциях, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.Наибольший объем работ был проведен на подстанциях 500 кВ «Муравленковская» и 220 кВ «Надым». Было обновлено 12 разъединителей 110–220 кВ, предназначенных для разрыва цепи в нормальных режимах и при внештатной ситуации.Всего на объектах было отремонтировано 20 единиц оборудования. Стоимость работ составила свыше 42 млн руб. В текущем году на энергообъектах ЯНАО запланирована модернизация более 30 единиц оборудования.