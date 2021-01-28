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Минтранс прогнозирует рост числа авиапассажиров до 105 млн человек в 2021 году

УрБК, Москва, 09.02.2021. Общий пассажиропоток российских авиалиний может увеличиться до 105 млн человек в 2021 году. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова замминистра транспорта Игоря Чалика.

Прогноз об увеличении числа пассажиров И. Чалик озвучил сегодня, 9 февраля, во время VIII Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS в Москве.

«Общий (пассажиропоток в 2021 году — прим. ред.) примерно 105 миллионов», — сказал И. Чалик.

Как ранее сообщал УрБК, в 2020 году пассажиропоток российских авиакомпаний составил 69,2 млн человек. По сравнению с 2019 годом показатель снизился на 46%, при этом международные авиаперевозки отечественными компаниями снились на 76%.

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