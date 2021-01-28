Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился почти вдвое в 2020 году

УрБК, Москва, 28.01.2021. Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2020 году снизился на 46%, при этом международные авиаперевозки отечественными компаниями снились на 76%. Такие данные приводятся в уточненной статистике Росавиации.
В 2020 году российские авиакомпании перевезли 69,2 млн пассажиров, в международном направлении — 13 млн пассажиров.
Как сообщал УрБК, в начале января 2021 года все крупнейшие авиакомпании страны обратились в Минтранс РФ с просьбой выделить 53 млрд руб., чтобы избежать банкротства.
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