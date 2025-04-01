Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае снизился на 0,9%

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Пассажиропоток на международных рейсах авиакомпаний РФ в праздники вырос на 11%

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Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-феврале сократился на 38%

УрБК, Москва, 25.03.2021. По итогам января-февраля 2021 года российские авиакомпании перевезли 10 млн 501 тыс. 446 ...

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УрБК, Москва, 28.12.2020. В России пассажиропоток авиакомпаний в январе-ноябре 2020 года снизился на 46,2% по сравнению ...

В сентябре пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 6,4%

УрБК, Москва, 29.10.2020. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в сентябре этого года снизился примерно на 6,4% относительно ...