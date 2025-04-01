УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:45

Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае снизился на 0,9%

УрБК, Москва, 01.07.2025. Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае 2025 года снизился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,2 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росавиации.

Число перевезенных пассажиров на международных рейсах выросло на 1,1% (до 2,3 млн человек), на внутренних незначительно снизилось (до 6,9 млн человек).

Аналитики фиксируют переток трафика на международные направления — сказывается увеличение среднего плеча перевозки.

За пять месяцев пассажиропоток российских авиакомпаний 40,4 млн человек. Это сопоставимо с прошлогодними показателями.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.04.2025 Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-феврале снизился на 1,6%

УрБК, Москва, 01.04.2025. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-феврале составил 14,8 млн человек. По ...

10.01.2025 Пассажиропоток на международных рейсах авиакомпаний РФ в праздники вырос на 11%

УрБК, Москва, 10.01.2025. Пассажиропоток на международных рейсах авиакомпаний РФ в праздничные дни с 29 декабря по 8 ...

25.03.2021 Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-феврале сократился на 38%

УрБК, Москва, 25.03.2021. По итогам января-февраля 2021 года российские авиакомпании перевезли 10 млн 501 тыс. 446 ...

28.12.2020 Пассажиропоток российских авиаперевозчиков за год снизился на 46,2%

УрБК, Москва, 28.12.2020. В России пассажиропоток авиакомпаний в январе-ноябре 2020 года снизился на 46,2% по сравнению ...

29.10.2020 В сентябре пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 6,4%

УрБК, Москва, 29.10.2020. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в сентябре этого года снизился примерно на 6,4% относительно ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков
Архив новостей
Июль 2025 (30)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18