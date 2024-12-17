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Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-феврале снизился на 1,6%

УрБК, Москва, 01.04.2025. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-феврале составил 14,8 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 1,6%, свидетельствуют данные Росавиации.

Число перевезенных пассажиров на международных линиях выросло на 3% (до 3,8 млн), на внутренних сократилось на 3,1% (до 10,9 млн).

Более 70% перевозок пришлись на крупнейшие авиакомпании («Аэрофлот», «Победа», S7, «Россия» и «Уральские авиалинии»).

Напомним, что аналитики компании «Аэропрогресс» прогнозируют снижение пассажиропотока авиаперевозчиков в 2025 году на 6-7%.
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