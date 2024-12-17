Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-феврале снизился на 1,6%

Материалы по теме

Пассажиропоток российских авиакомпаний за год вырос на 5%

УрБК, Москва, 17.12.2024. Пассажиропоток российских авиакомпаний в ноябре составил 7,9 млн человек. По сравнению с ...

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-феврале сократился на 38%

УрБК, Москва, 25.03.2021. По итогам января-февраля 2021 года российские авиакомпании перевезли 10 млн 501 тыс. 446 ...

Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился в феврале на 37%

В феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток российских авиакомпаний снизился ...

Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился в феврале на 37%

УрБК, Москва, 15.03.2021. В феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток ...

Пассажиропоток российских авиаперевозчиков за год снизился на 46,2%

УрБК, Москва, 28.12.2020. В России пассажиропоток авиакомпаний в январе-ноябре 2020 года снизился на 46,2% по сравнению ...