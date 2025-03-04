Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2025 году может снизиться на 6-7%

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УрБК, Москва, 04.03.2025. Пассажиропоток авиакомпаний в РФ в 2025 году сохранится на прошлогоднем уровне. Об этом ...

Пассажиропоток на международных рейсах авиакомпаний РФ в праздники вырос на 11%

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Пассажиропоток российских авиакомпаний за год вырос на 5%

УрБК, Москва, 17.12.2024. Пассажиропоток российских авиакомпаний в ноябре составил 7,9 млн человек. По сравнению с ...

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-феврале сократился на 38%

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Падение пассажиропотока российских авиакомпаний на международных рейсах в апреле составило почти 100%

УрБК, Москва, 26.05.2020. Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле снизился на 92,1%, до 739,5 тыс. человек. На ...