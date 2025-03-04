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Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2025 году может снизиться на 6-7%

УрБК, Москва, 19.03.2024. Российские авиакомпании за 2025 год перевезут на международных рейсах 25,2 млн пассажиров. Это на 6,7% меньше, чем в предыдущем году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз компании Аэропрогресс».

Пассажиропоток на внутренних рейсах за год может снизиться на 6,1%, до 79,5 млн человек.

Ухудшение показателей может быть вызвано нехваткой воздушных судов у авиакомпаний из-за задержек с поставками новых российских самолетов.

Напомним, что Минтранс РФ не ожидает снижения пассажиропотока авиакомпаний в 2025 году.
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