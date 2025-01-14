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Вчера, 13:28

Минтранс РФ не ожидает снижения пассажиропотока авиакомпаний в 2025 году

УрБК, Москва, 04.03.2025. Пассажиропоток авиакомпаний в РФ в 2025 году сохранится на прошлогоднем уровне. Об этом рассказал министр транспорта Роман Старовойт на заседании президиума совета законодателей РФ, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что в 2025 году по субсидируемым направлениям планируется обслужить примерно 4 млн пассажиров. На эти нужды предусмотрено финансирование в размере 24,6 млрд руб.

Добавим, что месяцем ранее Минтранс и Росавиация прогнозировали объем пассажиропотока в 2025 году на уровне 109,7 млн человек. Из них 83,3 млн пассажиров придется на внутренние рейсы, а 26,4 млн — на международные.
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