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Росавиация прогнозирует возвращение пассажиропотока к досанкционному уровню в 2023 году

УрБК, Москва, 03.07.2023. Росавиация ожидает, что по итогам 2023 года пассажиропоток российских авиакомпаний вернется к досанкционному уровню. Об этом заявил глава ведомства Александр Нерадько на круглом столе к 100-летию гражданской авиации, сообщает «Прайм».

В 2021 году услугами авиакомпаний РФ воспользовались 111 млн человек. В 2022 году — 95 млн. Минтранс РФ ожидает, что по итогам 2023 года показатель превысит 101 млн пассажиров.
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