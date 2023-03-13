Росавиация прогнозирует возвращение пассажиропотока к досанкционному уровню в 2023 году

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УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В феврале 2023 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 525 тыс. пассажиров. ...

Поддержка российских авиакомпаний в 2023 году будет снижена

Минтранс РФ снизит объемы поддержки авиакомпаний в 2023 году. Если за прошлый год участники рынка получили почти 100 ...

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УрБК, Москва, 25.01.2023. Минтранс РФ снизит объемы поддержки авиакомпаний в 2023 году. Если за прошлый год участники ...

Пассажиропоток российских авиакомпаний в сентябре вырос на 41%

УрБК, Москва, 28.10.2021. С января по сентябрь 2021 года российские авиакомпании перевезли 83,6 млн пассажиров, что на ...

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-августе вырос на 62%

УрБК, Москва, 13.09.2021. С января по август 2021 года российские авиакомпании перевезли 71,1 млн пассажиров, что на ...