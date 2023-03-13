Росавиация прогнозирует возвращение пассажиропотока к досанкционному уровню в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В феврале 2023 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 525 тыс. пассажиров. ...25.01.2023 Поддержка российских авиакомпаний в 2023 году будет снижена
Минтранс РФ снизит объемы поддержки авиакомпаний в 2023 году. Если за прошлый год участники рынка получили почти 100 ...25.01.2023 Поддержка российских авиакомпаний в 2023 году будет снижена
УрБК, Москва, 25.01.2023. Минтранс РФ снизит объемы поддержки авиакомпаний в 2023 году. Если за прошлый год участники ...28.10.2021 Пассажиропоток российских авиакомпаний в сентябре вырос на 41%
УрБК, Москва, 28.10.2021. С января по сентябрь 2021 года российские авиакомпании перевезли 83,6 млн пассажиров, что на ...13.09.2021 Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-августе вырос на 62%
УрБК, Москва, 13.09.2021. С января по август 2021 года российские авиакомпании перевезли 71,1 млн пассажиров, что на ...