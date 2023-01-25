АКРА: Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2023 году составит 85-95 млн человек

УрБК, Москва, 08.02.2023. Аналитики агентства АКРА подготовили три сценария развития авиаотрасли РФ в 2023 году, сообщает «Коммерсантъ».



Согласно базовому сценарию, пассажиропоток российских компаний в текущем году составит от 85 до 95 млн человек. Это на 6-16% ниже, чем запланированная Минтрансом планка в 101 млн пассажиров.



Базовый сценарий предполагает, что уровень господдержки отрасли составит 50-100 млрд руб., геополитическая обстановка не изменится, а южные аэропорты останутся закрыты. В бюджете на текущий год общий объем четырех основных программ субсидирования авиаперевозчиков составляет 53,6 млрд руб. В то же время перевозчики продолжат использовать имеющийся парк самолетов, сохранив цепочки поставок запчастей и расходников. В этом случае минимум 85% пассажиропотока придется на внутренние рейсы.



Стрессовый сценарий подразумевает обострение геополитической обстановки, ужесточение санкционного режима или контроля за его исполнением, сокращение господдержки ниже уровня в 50 млрд руб. В этом случае пассажиропоток окажется менее 85 млн человек. Внутренние рейсы составят минимум 90%.



В оптимистичном сценарии пассажиропоток достигнет 95-110 млн человек. Для его достижения необходимо снижение геополитической напряженности и отмена большей части ограничений для российского авиарынка. В этом случае доля внутренних направлений снизится до 75-85%. Однако аналитики считают этот сценарий маловероятным.