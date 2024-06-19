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Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт открыл XI Международную специализированную выставку «Дорога 2024» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. В Екатеринбурге 15 октября начала работу XI Международная специализированная выставка «Дорога 2024». Ее участники обсудят новый национальный проект, который в 2025 году придет на смену проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Открыли мероприятие министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт и исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

«В одиннадцатый раз, мы встречаемся, чтобы обсудить инновации в отрасли. Сегодня мы обсудим планы реализации будущих национальных проектов «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни». Я хочу поблагодарить организаторов выставки и всех, кто работает в дорожном хозяйстве. Особенно приятно отметить, что в отрасли много трудовых династий. Это важно подчеркнуть, так как 2024 год объявлен Годом семьи Президентом РФ Владимиром Путиныме», — отметил Р. Старовойт.

В свою очередь, Алексей Шмыков отметил, что для участия в конгрессе зарегистрировалось рекордное число участников — свыше 3 тыс. человек, и поблагодарил Минтранс за выбор Екатеринбурга в качестве выставочной площадки.

«Свердловская область — один из регионов с самой протяженной сетью автодорог общего пользования, превышающая 32 тыс. км. Мы активно поддерживаем темпы строительства дорог, активно участвуя в мегастройке трассы М-12 Казань — Екатеринбург, реализуем достаточно много других масштабных проектов. Все они, в первую очередь, направлены на укрепление каркаса автомобильных дорог региона и повышение комфорта и безопасности перевозок пассажиров и грузов. Конечно, большое внимание уделяется подготовке кадров для дорожно-транспортной отрасли», — сказал А. Шмыков.

Добавим, что заявка на проведение выставки была направлена в 2023 году по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Центральное место на стенде области отведено презентации Екатеринбурга как стратегического узла международной логистики.

XI Международная специализированная выставка «Дорога 2024» пройдет в Екатеринбурге 15-17 октября на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
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