Пассажиропоток на международных рейсах авиакомпаний РФ в праздники вырос на 11%

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Пассажиропоток российских авиакомпаний с начала года вырос на 65%

УрБК, Москва, 31.08.2021. Российские авиакомпании в июле 2021 года перевезли 13 млн 179 тыс. человек. Это на 95% больше ...

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Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-феврале сократился на 38%

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