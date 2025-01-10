УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
10.01.2025

Пассажиропоток на международных рейсах авиакомпаний РФ в праздники вырос на 11%

УрБК, Москва, 10.01.2025. Пассажиропоток на международных рейсах авиакомпаний РФ в праздничные дни с 29 декабря по 8 января вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные Росавиации.

Загрузка рейсов как за границу, так и по России, составила 85%, что на 2 п. п. превышает прошлогодние показатели.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что российские авиакомпании в период новогодних праздников перевезли свыше 3 млн пассажиров, включая 2,2 млн человек на внутренних линиях.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.12.2024 Пассажиропоток российских авиакомпаний за год вырос на 5%

УрБК, Москва, 17.12.2024. Пассажиропоток российских авиакомпаний в ноябре составил 7,9 млн человек. По сравнению с ...

31.08.2021 Пассажиропоток российских авиакомпаний с начала года вырос на 65%

УрБК, Москва, 31.08.2021. Российские авиакомпании в июле 2021 года перевезли 13 млн 179 тыс. человек. Это на 95% больше ...

11.08.2021 Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-июле вырос на 64%

УрБК, Москва, 11.08.2021. Российские авиакомпании в июле 2021 года перевезли 12,5 млн пассажиров. Это почти в два раза ...

28.07.2021 Пассажиропоток авиакомпаний РФ в I полугодии вырос почти на 60%

УрБК, Москва, 28.07.2021. По итогам I полугодия 2021 года российские авиакомпании перевезли 44 млн 093 тыс. 327 ...

25.03.2021 Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-феврале сократился на 38%

УрБК, Москва, 25.03.2021. По итогам января-февраля 2021 года российские авиакомпании перевезли 10 млн 501 тыс. 446 ...

Популярные новости
18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру16.12.2024В Екатеринбурге остановился рост цен на аренду
Архив новостей
Январь 2025 (95)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1