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22.01.2021

Российские авиакомпании просят субсидии в сумме 53 млрд рублей, чтобы избежать банкротства

УрБК, Москва, 22.01.2021. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят все крупнейшие авиакомпании страны, обратилась в Минтранс РФ с просьбой выделить 53 млрд руб. из федерального бюджета в качестве субсидий на частичную компенсацию расходов авиакомпаний в декабре 2020 — июне 2021 года.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст письма АЭВТ, авиаперевозчики объясняют потребность в субсидии низким пассажиропотоком, снижением доходов и угрозой банкротств авиакомпаний.

«В I полугодии 2021 года экономическое положение перевозчиков продолжит ухудшаться из-за снижения потребительского спроса, низкой платежеспособности населения, ограничений на международное сообщение и волатильности рубля», — говорится в обращении АЭВТ.

Средства в АЭВТ предлагают направить на зарплаты авиационному персоналу, лизинг и оплату стоянки простаивающих судов.

Как ранее сообщал УрБК, по данным Росавиации, в 2020 году пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 46% по сравнению с 2019 годом. Из-за пандемии COVID-19 докризисное авиасообщение России с иностранными государствами до сих пор не восстановлено.

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