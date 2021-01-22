Российские авиакомпании просят субсидии в сумме 53 млрд рублей, чтобы избежать банкротства

УрБК, Москва, 22.01.2021. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят все крупнейшие авиакомпании страны, обратилась в Минтранс РФ с просьбой выделить 53 млрд руб. из федерального бюджета в качестве субсидий на частичную компенсацию расходов авиакомпаний в декабре 2020 — июне 2021 года.
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст письма АЭВТ, авиаперевозчики объясняют потребность в субсидии низким пассажиропотоком, снижением доходов и угрозой банкротств авиакомпаний.
«В I полугодии 2021 года экономическое положение перевозчиков продолжит ухудшаться из-за снижения потребительского спроса, низкой платежеспособности населения, ограничений на международное сообщение и волатильности рубля», — говорится в обращении АЭВТ.
Средства в АЭВТ предлагают направить на зарплаты авиационному персоналу, лизинг и оплату стоянки простаивающих судов.
Как ранее сообщал УрБК, по данным Росавиации, в 2020 году пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 46% по сравнению с 2019 годом. Из-за пандемии COVID-19 докризисное авиасообщение России с иностранными государствами до сих пор не восстановлено.
УрБК, Москва, 18.01.2021. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2020 году снизился на 46% по сравнению с 2019 годом. Об этом ...02.09.2020 Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок в I полугодии составил 121 млрд рублей
УрБК, Москва, 02.09.2020. Убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам января-июня составил 121 ...23.12.2019 Авиакомпании предупредили Минтранс об угрозе срыва полетов в новогодние праздники
УрБК, Москва, 23.12.2019. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о срыве программ ...12.07.2016 Российские авиакомпании получили 24 млрд рублей операционного убытка
Финансовое положение крупнейших авиакомпаний РФ продолжает ухудшаться — в I квартале 2016 года они получили 24 млрд ...12.07.2016 Российские авиакомпании в I квартале получили 24 млрд рублей операционного убытка
УрБК, Москва, 12.07.2016. Финансовое положение крупнейших авиакомпаний РФ продолжает ухудшаться — в I квартале 2016 ...