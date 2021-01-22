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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс скорректировать планы по повышению аэронавигационных сборов

УрБК, Москва, 11.09.2024. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в министерство транспорта с просьбой доработать проект постановления о правилах расчета собираемых с авиакомпаний средств на капремонт аэродромов. Участники рынка считают, что в противном случае вырастут издержки авиакомпаний, что приведет к росту цен на билеты и падению спроса, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила повышение ставок за аэронавигацию для российских перевозчиков на 37% в РФ, на 100% — на международных рейсах. Документ должен вступить в силу 17 сентября. Средства будут взимать за счет повышения аэронавигационных сборов. Оператором выступит Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД). Всего до 2030 года капитальному ремонту должны подвергнуться не менее 50 аэродромов, ежегодные затраты на это составят 12 млрд руб.

Для предотвращения роста цен на авиабилеты АЭВТ предложила доработать проект правил пополнения фонда описанием механизма оценки потребностей аэродромов в реконструкции и возможностей осуществить ее за счет местных бюджетов или собственных средств. Также специалисты предлагают рассмотреть возможность пополнения фонда за счет иностранных компаний повышением двух сборов — за аэронавигацию при полетах в РФ и за транзитные перелеты. При этом повышение ставок сборов для российских перевозчиков не должно превышать 10% на внутренних линиях из-за «социальной значимости этих маршрутов». Оставшуюся необходимую сумму предлагается распределить между ставками для российских перевозчиков на международных направлениях и летающих в РФ иностранных авиакомпаний.
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