Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс скорректировать планы по повышению аэронавигационных сборов

УрБК, Москва, 22.01.2021. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят все крупнейшие ...02.09.2020 Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок в I полугодии составил 121 млрд рублей
УрБК, Москва, 02.09.2020. Убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам января-июня составил 121 ...06.06.2017 Убытки российских авиакомпаний в 2016 году выросли на 17,6%
Авиакомпании РФ в 2016 году показали общий убыток на уровне 10 млрд руб. (в 2015 году — 8,5 млрд руб.). Об этом ...06.06.2017 Убытки российских авиакомпаний в 2016 году выросли на 17,6%
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2017. Авиакомпании РФ в 2016 году показали общий убыток на уровне 10 млрд руб. (в 2015 году — ...06.03.2017 Минтранс предупредил о возможном повышении тарифов на авиаперевозки
УрБК, Москва, 06.02.2017. Министерство транспорта России предупреждает, что новые требования к контрольно-кассовой ...