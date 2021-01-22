Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс скорректировать планы по повышению аэронавигационных сборов

УрБК, Москва, 22.01.2021. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят все крупнейшие ...

Российские авиакомпании просят субсидии в сумме 53 млрд рублей, чтобы избежать банкротства

УрБК, Москва, 02.09.2020. Убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам января-июня составил 121 ...

Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок в I полугодии составил 121 млрд рублей

Убытки российских авиакомпаний в 2016 году выросли на 17,6%

Авиакомпании РФ в 2016 году показали общий убыток на уровне 10 млрд руб. (в 2015 году — 8,5 млрд руб.). Об этом ...