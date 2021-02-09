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Вчера, 17:38

Авиабилеты на внутренние рейсы в РФ могут подорожать на 15-30% из-за снижения субсидирования

УрБК, Москва, 17.04.2023. Авиабилеты на внутренние рейсы в РФ могут подорожать на 15-30% из-за снижения объемов субсидирования отрасли. Об этом сообщает Telegram-канал ТАСС со ссылкой на слова заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика.

«В этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд руб. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15% до 30%. Соответственно, возможно будет уменьшение количества рейсов», — отметил И. Чалик.

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