Авиакомпании РФ в I квартале увеличили перевозки пассажиров на 4,5%

УрБК, Москва, 20.04.2023. В России авиакомпании за I квартал текущего года перевезли около 20 млн 700 тыс. пассажиров. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.



«По предварительным данным, за первые три месяца 2023 года российские авиакомпании перевезли 20,7 млн пассажиров, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года (19,8 млн пассажиров)», — отметили в пресс-службе ведомства.



Ранее стало известно, что авиабилеты на внутренние рейсы в РФ могут подорожать на 15-30% из-за снижения субсидирования. Такое мнение высказывал заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик.