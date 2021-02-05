Синоптики прогнозируют сильное похолодание и метель на Среднем Урале до 10 февраля

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. В Свердловской области с 8 по 10 февраля 2021 года прогнозируются метель и похолодание до минус 35 градусов.



Как сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 8 февраля, температура воздуха на территории Среднего Урала днем составит минус 23 градуса. В ночь на 9 февраля похолодает до минус 26-31 градуса. При этом самая морозная ночь ожидает свердловчан с 9 на 10 февраля — температура опустится до минус 35 градусов.



В то же время в Екатеринбурге, по данным синоптиков, сильнее всего похолодает во вторник, 9 февраля. Так, днем температура воздуха составит минус 23-25 градусов.



Отметим, резкое похолодание до минус 31 градуса в Свердловской области синоптики прогнозировали и на прошедшие выходные.