УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 18:01

На Среднем Урале в выходные ожидаются сильный снег и резкое похолодание

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. В Свердловской области в эти выходные, 6 и 7 февраля, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«По информации синоптиков, 6 февраля местами в Свердловской области ожидается очень сильный снег, налипание мокрого снега на провода. 7 февраля прогнозируется резкое понижение температуры воздуха, местами до минус 31 градуса, на дорогах — гололедица. Также в выходные дни ожидаются метели при порывах ветра до 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Автовладельцам рекомендуется быть максимально внимательными при управлении транспортным средством — в сложных дорожных условиях соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.02.2020 В Свердловской области прогнозируют мокрый снег и сильный ветер

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2020. По данным синоптиков, сегодня, 18 февраля, на Среднем Урале ожидается сильный мокрый ...

14.11.2019 На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за снега

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. На Среднем Урале на 15 ноября объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ...

28.10.2019 Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный снег и метели

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Днем и вечером 28 октября местами в Свердловской области ожидается сильный снег, ...

31.01.2019 В Свердловской области 1 февраля ожидается сильный снег и метель

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2019. По сообщению синоптиков, 1 февраля 2019 года в Свердловской области ожидается снег, ...

08.11.2018 В Свердловской области синоптики прогнозируют резкое похолодание до -14 градусов

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. По информации синоптиков, в Свердловской области в ближайшее время прогнозируется ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений
Архив новостей
Февраль 2021 (165)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18