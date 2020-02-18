На Среднем Урале в выходные ожидаются сильный снег и резкое похолодание

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. В Свердловской области в эти выходные, 6 и 7 февраля, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«По информации синоптиков, 6 февраля местами в Свердловской области ожидается очень сильный снег, налипание мокрого снега на провода. 7 февраля прогнозируется резкое понижение температуры воздуха, местами до минус 31 градуса, на дорогах — гололедица. Также в выходные дни ожидаются метели при порывах ветра до 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
Автовладельцам рекомендуется быть максимально внимательными при управлении транспортным средством — в сложных дорожных условиях соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
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