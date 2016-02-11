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Два человека пострадали в результате пожара в здании БЦ «Белинского, 83» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. В результате возгорания в здании БЦ «Белинского, 83» два человека отравились продуктами горения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Cвердловской области.

Возгорание в 23-этажном офисном здании на ул. Белинского произошло сегодня примерно в 7.00 утра, к 09.45 пожар не был ликвидирован.

Два человека пострадали в результате пожара в здании БЦ «Белинского, 83» в Екатеринбурге

«Из здания по лестничным маршам спасены 23 человека, шесть из них — с помощью масок дыхательных аппаратов. Два человека получили отравление продуктами горения, они госпитализированы в медицинское учреждение. Обследование помещений продолжается. Работу огнеборцев осложняет сильное задымление внутри здания. Спасатели наращивают группировку сил и средств для борьбы с огнем», — сообщают в МЧС.

Для координации действий сил и средств на месте развернут штаб пожаротушения. На месте работают 63 человека личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники, 16 звеньев газодымозащитной службы.

Как ранее сообщал УрБК, по предварительным данным, горят электрощитки с 1-го по 9-й этаж.

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