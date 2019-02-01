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В Екатеринбурге сотрудники МЧС тушат пожар в здании БЦ «Белинского, 83»

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. В Екатеринбурге сотрудники МЧС России тушат пожар в здании БЦ «Белинского, 83». По предварительным данным, горят электрощитки с 1-го по 9-й этаж.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании в 23-этажном здании поступила сегодня, 8 февраля, в 07.08 по местному времени.

В Екатеринбурге сотрудники МЧС тушат пожар в здании БЦ «Белинского, 83»

«Звенья газодымозащитной службы проводят эвакуацию людей и обследование помещений. На месте работают 46 человек личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники и пять звеньев газодымозащитной службы», — говорится в сообщении.

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