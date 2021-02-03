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Вчера, 19:24

Свердловский губернатор снял ограничения с заведений общепита на работу в ночное время

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес очередные изменения в указ об особом режиме, сообщает 4 февраля 2021 года региональный оперштаб.

Как следует из поправок, отменяется запрет на ночную работу заведений общепита. Также снимается ограничение по наполняемости групп для организаций, предоставляющих услуги по дневному уходу за детьми.

«Исключен пункт, который ранее накладывал ограничения на работу школ, учреждений допобразования, а также содержал рекомендации для профессиональных образовательных организаций и вузов», — говорится в сообщении.

Напомним, что запрет на ночную работу кафе, ресторанов и увеселительных заведений был введен в Свердловской области в конце октября 2020 года.

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