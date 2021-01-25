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Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в 2020 году выросло на 38%

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. В 2020 году в Свердловской области выдали более 60 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 137 млрд руб., что на 38% больше по количеству и на 52% по объему по сравнению с 2019 годом.

Как сообщает пресс-служба Уральского Главного управления Банка России, высоким темпам роста способствовала мягкая денежно-кредитная политика регулятора: вслед за снижением ключевой ставки банки смягчали ценовые условия. Так, средневзвешенная процентная ставка по ИЖК на конец года на Среднем Урале составила 7,5% (в декабре 2019 года — 8,96%).

В 2020 году свердловчане взяли 16 тыс. ипотечных кредитов на участие в долевом строительстве на сумму 46 млрд руб., что составляет треть от всего объема ипотеки, оформленной в области в прошлом году.

Отмечается, что совокупная задолженность жителей Среднего Урала по ипотеке увеличилась за 2020 год на 21%, до 288,4 млрд руб.

«Несмотря на рост ипотечного кредитования, качество кредитного портфеля в Свердловской области остается высоким: доля просроченной задолженности снизилась за год с 0,9% до 0,8%. На это повлияли в том числе принятые в связи с пандемией меры поддержки заемщиков. Жители региона, попавшие в трудную ситуацию, имели возможность изменить условия кредитного договора как по закону о кредитных каникулах, так и в рамках собственных программ банков», — отметил начальник Экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков.

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