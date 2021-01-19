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Уральские строители попросили правительство РФ разрешить въезд в страну рабочих из стран СНГ

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. СРО «Уральское объединение строителей» направила письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, сообщает пресс-служба саморегулируемой организации.

Строители просят дать право рабочим из стран СНГ приезжать на территорию РФ для работы на стройплощадках. Напомним, такое право на въезд ограничено распоряжением российского правительства «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан».

«По нашей статистике, имеем 40-50% дефицита рабочих кадров. Если пройтись по городу и посмотреть строящиеся объекты, разрыв между монолитчиком и каменщиком раньше составлял 2 этажа, сейчас 5-7 этажей. Сегодня наиболее востребованы каменщики, отделочники, арматурщики, бетонщики. На эти специальности приходится 85% всех заявок. Интересно, что мигранты видят дефицит на рынке и завышают стоимость услуг», — заявил гендиректор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству и комиссии Государственного совета до 1 марта подготовить предложения по упрощению порядка привлечения мигрантов на строительные объекты. Соответствующее решение было сформулировано по итогам заседания Госсовета и Совета при главе государства по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами Российской Федерации, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — сообщала в январе 2021 года пресс-служба Кремля.

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