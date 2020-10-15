В ЦБ спрогнозировали локальный пик годовой инфляции в феврале 2021 года

УрБК, Москва, 02.02.2021. Годовая инфляция достигнет локального пика в феврале 2021 года, после чего начнет замедляться. Об этом сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
По мнению аналитиков регулятора, 2021 год начался на волне повышенной ценовой динамики, определяемой в основном разовыми факторами, особенно в сегменте продовольственных товаров.
«В январе годовая инфляция повысилась до 5,1% и, вероятно, начнет снижаться с марта после прохождения локального максимума. Это отчасти связано с эффектом низкой базы. Эффект переноса произошедшего с марта 2020 года ослабления рубля продолжает проявляться в потребительских ценах», — считают аналитики ЦБ.
Согласно прогнозу Банка России, инфляция снизится до диапазона 3,5-4,0% к концу 2021 года.
В целом в 2021 году, как и в прошедшем году, на динамику потребительских цен будут оказывать влияние разнонаправленные факторы. В частности, ожидаемая нормализация эпидемической ситуации в результате массового применения вакцин приведет к восстановлению спроса на товары и услуги, потребление которых было ограничено. В то же время спрос на другие товары и услуги, который ранее вырос в результате вынужденного замещения недоступных товаров и услуг, может ослабеть. Действие этих групп факторов частично уравновесит друг друга. Также будут постепенно сняты некоторые ограничения на стороне предложения, связанные с заболеваемостью, дистанционной работой, миграцией, сообщается в бюллетене ЦБ.
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