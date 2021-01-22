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22.01.2021

Сотрудники Екатеринбургской таможни пресекли вывоз в Узбекистан пиломатериалов на сумму 250 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. Екатеринбургские таможенники пресекли незаконный вывоз в Узбекистан пиломатериалов из лиственницы и сосны стоимостью около 250 тыс. руб.

«Лишних» 27 кубических метров пиломатериалов из лиственницы и сосны обнаружили екатеринбургские таможенники при досмотре железнодорожной платформы. Груз стоимостью почти 250 тысяч рублей пытались незаконно отправить в Узбекистан», — говорится в сообщении пресс-службы Уральского таможенного управления.

«Расхождение фактического объема вывозимой древесины и задекларированной в таможенных документах — редкое нарушение экспортеров пило- и лесоматериалов. Чаще злоумышленники пытаются вывезти более ценные породы под видом дешевого сырья», — отметил начальник Екатеринбургской таможни Евгений Горохов.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов». Экспортеру грозит конфискация товара, штраф в размере до 1 млн руб. и срок лишения свободы до 7 лет.

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