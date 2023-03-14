Уральские таможенники пресекли незаконный вывоз пиломатериалов в Таджикистан на 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. Сотрудники Уральской оперативной таможни выявили нелегальную поставку 380 кубометров лесоматериалов из Свердловской области в Республику Таджикистан. В декларации на товары экспортеры указали недостоверные сведения о продукции из дерева.
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, стоимость партии пиломатериалов из ели, сосны, лиственницы составила порядка 5 млн руб.
«Целью недобросовестных экспортеров являлась неуплата таможенных платежей в федеральный бюджет из расчета 15% от стоимости товаров, но не менее 13 евро за кубический метр», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
В результате сотрудники Екатеринбургской таможни возбудили дела по факту незаконного экспорта по статье 16.2 КоАП РФ. На данный момент проводится административное расследование.
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