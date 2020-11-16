Свердловский губернатор впервые продлил дистант для школьников на две недели

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил дистанционный режим обучения для части школьников на срок до 12 декабря 2020 года.



«Согласно новой редакции указа об особом режиме, в регионе, в частности: продлевается до 12 декабря период дистанционного обучения для учеников школ и учреждений дополнительного образования всех форм собственности. В общеобразовательных школах при этом дистант распространяется только на учеников 6-8 и 10 классов. Остальные школьники учатся в обычном режиме», — пояснили в оперштабе.



Напомним, старшие классы в Свердловской области были переведены на дистанционную форму с 9 ноября 2020 года. С 16 ноября глава региона разрешил вернуть в школы учеников 11-х классов.