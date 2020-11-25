Свердловский губернатор не получал жалобы от таксистов и рестораторов на перегородки

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не получал обращений от представителей бизнеса в связи с указом об установке перегородок в машинах такси и заведениях общепита.



«В СМИ о готовящихся обращениях читал, но официально, насколько я знаю, инициативы бизнес-сообщества пока не поступали», — сообщается в официальном Instagram-аккаунте главы региона.



Ранее профессиональные сообщества свердловских таксистов и рестораторов направили губернатору обращения с просьбой компенсировать расходы предприятий на установку защитных экранов.



«Размер субсидии предлагаем рассчитать как произведение списочной численности сотрудников на 01.11.2020 года, умноженное на 1/2 прожиточного минимума, установленного в Российской Федерации», — говорилось в письме НКО «Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области».



Отметим, что 10 ноября 2020 года прокуратура Свердловской области направила губернатору представление в связи с обнаружением коррупциогенных факторов в указе об обязательной установке перегородок в машинах такси. После этого глава региона изменил это требование. С 20 ноября 2020 года эта норма носит рекомендательный характер.