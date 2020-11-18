Рестораторы ждут компенсаций

Накануне, 25 ноября 2020 года, власти Свердловской области признали, что не знают, как должны выглядеть защитные экраны в заведениях общепита. Как оказалось, уже установленные конструкции противоречат нормам Роспотребнадзора. В то же время с момента вступления в силу указа губернатора о перегородках прошел почти месяц. Часть участников рынка уже потратилась на установку барьеров и просит власти компенсировать расходы. Рестораторы пока не собираются обжаловать указ в прокуратуре, как это сделали таксисты. Хотя юристы считают, что у владельцев заведений есть все шансы добиться отмены этого предписания.



Напомним, что указ губернатора Евгения Куйвашева об обязательной установке перегородок в такси и заведениях общепита вступил в силу с 29 октября 2020 года. На тот момент власти региона заявляли, что особых требований к конструкции и материалам экранов нет. Главное, чтобы они были. Спустя почти месяц эта позиция по отношению к кафе и ресторанам поменялась.



«То, что касается кафе и ресторанов. Мы сейчас дополнительно прорабатываем с Роспотребнадзором, что это (экраны — прим. ред.) должно быть, как это должно быть и какие затраты в этой связи могут быть. Есть ряд моментов, связанных с работой обеззараживающих устройств, и в определенных условиях какие-то экраны могут этому помешать», — сказал замглавы региона Павел Креков на онлайн-брифинге 25 ноября 2020 года.



Заместитель губернатора добавил, что в ближайшее время власти региона планируют проработать с Роспотребнадзором вопрос о конструкции защитных экранов в заведениях общепита. В результате через определенное время могут появиться уже конкретные требования к тому, как должны выглядеть перегородки.



При этом часть заведений к настоящему времени на свой страх и риск уже установили такие экраны. По оценке НКО «Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области», на монтаж экранов в одном заведении на 50 посадочных мест (10-12 столов) необходимо потратить от 150 тыс. до 170 тыс. руб. Не исключено, что после выхода дополнительных рекомендаций рестораторам придется снова менять экраны за свой счет. Но, как следует из заявления Ассоциации, на исполнение очередных требований у заведений общепита может просто не оказаться денег.



В день выступления Павла Крекова сообщество свердловских рестораторов направило губернатору очередное письмо, в котором описывается тяжелое положение отрасли. Как следует из обращения, 40% предприятий общественного питания находятся на грани банкротства, выручка кафе и ресторанов в октябре-ноябре 2020 года сократилась на 40-60% по отношению к аналогичному уровню прошлого года.



«Предприятия общественного питания, которые работают в формате ночных заведений (ночные клубы, караоке-клубы, бары и т. п.), после введения ограничений на работу с 23 часов до 6 часов утра оказались на грани закрытия, поскольку выручка у них снизилась от 70 до 90% относительно аналогичного периода прошлого года», — говорится в письме.



В качестве мер поддержки НКО «Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области» предложила губернатору компенсировать часть затрат на установку защитных барьеров.



«Размер субсидии предлагаем рассчитать как произведение списочной численности сотрудников на 01.11.2020 года, умноженное на ? прожиточного минимума, установленного в Российской Федерации», — отмечается в обращении.



Ни глава региона, ни представители профильных ведомств на письмо Ассоциации до настоящего времени не отреагировали. В самой организации пока не определились с дальнейшими действиями. Брать пример с таксистов, которые добились изменения указа в свою пользу через прокуратуру, рестораторы не торопятся.



«Будем смотреть исходя из дальнейшего развития событий», — сказал вице-президент Ассоциации Олег Пономарев, отвечая на вопрос УрБК о подаче жалобы в надзорные ведомства.



Управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко, в свою очередь, считает, что у рестораторов есть все шансы добиться отмены обязательного исполнения указа о перегородках. Тем более, как выяснилось также 25 ноября, прокуратура Свердловской области нашла коррупциогенные факторы в том же указе губернатора, обязывающем таксистов установить экраны.



«Они (коррупциогенные факторы — прим. ред.) выразились в установлении обременительных и неясных требований для граждан и организаций при введении правила поведения при оказании услуг легковым такси и установлению зонирующих экранов и перегородок. По данному факту губернатору прокурором Свердловской области 10 ноября внесено требование устранить выявленные недостатки», — говорится в ответе прокуратуры на запрос сервиса службы заказа такси «Максим».



Алексей Головченко, в свою очередь, отмечает, что указ можно было бы оспорить на предмет того, что региональные власти не проводили оценок регулирующего воздействия.



Как долго НКО «Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области» будет ожидать «дальнейшего развития событий» и какого итога хочет получить организация, неизвестно. Впрочем, эксперты не исключают, что рестораторы в индивидуальном порядке начнут оспаривать норматив по перегородкам.