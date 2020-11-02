Александр Высокинский продлил действие мер имущественной поддержки малого и среднего бизнеса Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о продлении мер имущественной поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«Согласно документу, во исполнение постановления правительства РФ продляется период действия моратория на подачу департаментом по управлению муниципальным имуществом заявлений о банкротстве до 7 января 2021 года. Кроме того, в связи с пандемией коронавируса продлен период подачи заявлений о предоставлении мер имущественной поддержки субъектам предпринимательской деятельности, а также социально ориентированным некоммерческим организациям», — говорится в сообщении.



Напомним, в апреле 2020 года Александр Высокинский подписал постановление о мерах имущественной поддержки малого и среднего бизнеса в связи с введением ограничительных мер в борьбе с COVID-19 и, как следствие, возникшей сложной ситуацией в сфере предпринимательства.



Ранее стало известно, что А. Высокинский подписал постановление о расширении перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания поддержки малому и среднему бизнесу уральской столицы.



По словам начальника департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга Майи Строшковой, в соответствии с подписанным постановлением, в реестр муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений) будут внесены изменения.



«Внесение изменений требуется по нескольким причинам: заключены новые договоры аренды и переоформлены договоры аренды, по которым истек срок действия. Также есть случаи, когда договоры расторгнуты, и объекты перемещены в реестр свободных помещений», — рассказала Майя Строшкова.



Кроме того, изменения коснутся объектов, исключенных из реестра муниципальной собственности (выкупленных в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ).