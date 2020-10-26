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Число выданных микрозаймов на Южном Урале с начала года снизилось почти на 5%

УрБК, Челябинск, 23.11.2020. Число выданных микрозаймов в Челябинской области в январе-октябре 2020 года снизилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (до 456 тыс. 081). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по РФ с начала года выдали 15,65 млн микрозаймов, что на 0,1% больше уровня января-октября 2019 года.

«Сегмент займов «до зарплаты» полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями. В мае-октябре процесс восстановления рынка микрозаймов шел постепенно, но достаточно уверенными темпами. При этом стоит отметить, что и снижение выдачи в апреле было не столь значительным, как в других сегментах необеспеченного кредитования — потребкредитах и кредитных картах», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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