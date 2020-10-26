Число выданных микрозаймов на Южном Урале с начала года снизилось почти на 5%

УрБК, Челябинск, 23.11.2020. Число выданных микрозаймов в Челябинской области в январе-октябре 2020 года снизилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (до 456 тыс. 081). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по РФ с начала года выдали 15,65 млн микрозаймов, что на 0,1% больше уровня января-октября 2019 года.
«Сегмент займов «до зарплаты» полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями. В мае-октябре процесс восстановления рынка микрозаймов шел постепенно, но достаточно уверенными темпами. При этом стоит отметить, что и снижение выдачи в апреле было не столь значительным, как в других сегментах необеспеченного кредитования — потребкредитах и кредитных картах», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
На 1 октября россияне просрочили 5,1 млн микрозаймов на общую сумму 62,3 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ...26.10.2020 Число просроченных микрозаймов в РФ превысило 5 млн единиц
УрБК, Москва, 26.10.2020. На 1 октября россияне просрочили 5,1 млн микрозаймов на общую сумму 62,3 млрд руб. Об этом ...09.10.2020 Свердловская область вошла в топ-5 субъектов РФ по числу выданных микрозаймов в августе
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2020. Число микрозаймов, выданных в Свердловской области в августе этого года, по сравнению с ...24.08.2020 Количество выданных в июле микрозаймов на Среднем Урале выросло на 6,1%
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2020. В июле на Среднем Урале было выдано 50 тыс. 020 микрозаймов. Охотнее свердловчан ...27.07.2020 Южный Урал занял 7-е место в рейтинге российских регионов по числу выданных микрозаймов
УрБК, Челябинск, 27.07.2020. В Челябинской области в июне текущего года было выдано 40 тыс. 162 микрозайма, что на 10% ...