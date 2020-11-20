УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
20.11.2020

Губернатор Куйвашев уточнил статус перегородок в такси: они рекомендованы, но необходимы

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. Губернатор Свердловской области внес поправки в указ об обязательной установке перегородок в такси, сообщает региональный оперштаб.

«Также в указе оговорено, что оснащение такси защитными экранами — это норма, носящая рекомендательный характер. Необходимость такого уточнения вызвана юридическими особенностями организации процесса. Тем не менее для профилактики распространения вируса и для сохранения жизни и здоровья водителей и пассажиров такие перегородки необходимы», — говорится в сообщении.

Указ об обязательной установке перегородок в такси, а также заведениях общепита в Свердловской области вступил в силу с 29 октября 2020 года. За отсутствие перегородок перевозчикам пригрозили штрафами. После акций протеста таксистов власти региона предоставили им отсрочку в две недели на установку экранов. На данный момент абсолютное большинство такси в Екатеринбурге экранами не оборудовано.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.11.2020 Экраны для «шашечек»

Свердловские перевозчики игнорируют предписание об установке перегородок ...

06.11.2020 Только 15-20% свердловских таксистов оснастили свои автомобили защитными экранами

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2020. В настоящее время большинство автомобилей такси в Свердловской области пока не оснащены ...

29.10.2020 Агрегаторы такси написали жалобу в прокуратуру на указ губернатора Свердловской области

Сервис заказа такси «Максим» направил в прокуратуру жалобу на указ № 594-УГ от 28.10.2020 «О внесении изменений в Указ ...

29.10.2020 Агрегаторы такси написали жалобу в прокуратуру на указ губернатора Свердловской области

УрБК, Москва, 29.10.2020. Сервис заказа такси «Максим» направил в прокуратуру жалобу на указ № 594-УГ от 28.10.2020 «О ...

29.10.2020 Механизм выполнения указа по такси и ресторанам в Свердловской области пока не определен

УрБК, Москва, 29.10.2020. Решения по внедрению обязательной установки защитных барьеров в первую очередь направлены на ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили27.10.2020Екатеринбургская гордума приняла новую редакцию Правил землепользования и застройки26.10.2020Ольга Беленькая о траектории изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году28.10.2020Счетная палата разработала стрессовый сценарий развития экономики РФ в 2020-2023 годах27.10.2020Рынку жилья предрекли масштабный спад
Архив новостей
Ноябрь 2020 (491)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18