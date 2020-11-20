Губернатор Куйвашев уточнил статус перегородок в такси: они рекомендованы, но необходимы

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. Губернатор Свердловской области внес поправки в указ об обязательной установке перегородок в такси, сообщает региональный оперштаб.
«Также в указе оговорено, что оснащение такси защитными экранами — это норма, носящая рекомендательный характер. Необходимость такого уточнения вызвана юридическими особенностями организации процесса. Тем не менее для профилактики распространения вируса и для сохранения жизни и здоровья водителей и пассажиров такие перегородки необходимы», — говорится в сообщении.
Указ об обязательной установке перегородок в такси, а также заведениях общепита в Свердловской области вступил в силу с 29 октября 2020 года. За отсутствие перегородок перевозчикам пригрозили штрафами. После акций протеста таксистов власти региона предоставили им отсрочку в две недели на установку экранов. На данный момент абсолютное большинство такси в Екатеринбурге экранами не оборудовано.
Свердловские перевозчики игнорируют предписание об установке перегородок ...06.11.2020 Только 15-20% свердловских таксистов оснастили свои автомобили защитными экранами
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2020. В настоящее время большинство автомобилей такси в Свердловской области пока не оснащены ...29.10.2020 Агрегаторы такси написали жалобу в прокуратуру на указ губернатора Свердловской области
Сервис заказа такси «Максим» направил в прокуратуру жалобу на указ № 594-УГ от 28.10.2020 «О внесении изменений в Указ ...29.10.2020 Агрегаторы такси написали жалобу в прокуратуру на указ губернатора Свердловской области
УрБК, Москва, 29.10.2020. Сервис заказа такси «Максим» направил в прокуратуру жалобу на указ № 594-УГ от 28.10.2020 «О ...29.10.2020 Механизм выполнения указа по такси и ресторанам в Свердловской области пока не определен
УрБК, Москва, 29.10.2020. Решения по внедрению обязательной установки защитных барьеров в первую очередь направлены на ...