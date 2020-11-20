Губернатор Куйвашев уточнил статус перегородок в такси: они рекомендованы, но необходимы

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. Губернатор Свердловской области внес поправки в указ об обязательной установке перегородок в такси, сообщает региональный оперштаб.



«Также в указе оговорено, что оснащение такси защитными экранами — это норма, носящая рекомендательный характер. Необходимость такого уточнения вызвана юридическими особенностями организации процесса. Тем не менее для профилактики распространения вируса и для сохранения жизни и здоровья водителей и пассажиров такие перегородки необходимы», — говорится в сообщении.



Указ об обязательной установке перегородок в такси, а также заведениях общепита в Свердловской области вступил в силу с 29 октября 2020 года. За отсутствие перегородок перевозчикам пригрозили штрафами. После акций протеста таксистов власти региона предоставили им отсрочку в две недели на установку экранов. На данный момент абсолютное большинство такси в Екатеринбурге экранами не оборудовано.