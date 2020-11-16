Экраны для «шашечек»

Больше двух недель прошло с ультиматума властей Свердловской области к таксистам, которые еще не установили защитные экраны. Однако к настоящему времени перегородки поставили в основном водители автомобилей, которые имеют фирменную символику агрегаторов или просто «шашечки». Но таковых на рынке перевозок такси немного. Часть водителей сотрудничают с агрегаторами, используя свои машины. С их слов, они не боятся штрафов за отсутствие барьеров. Доказать, что водитель занимается на обычной машине извозом, достаточно сложно.



Напомним, указ губернатора Евгения Куйвашева, предписывающий обязательную установку экранов в автомобилях такси, вступил в силу 29 октября. После акции протеста водителей областные власти предоставили недельную отсрочку на исполнение указа.



Однако спустя неделю большинство таксистов так и не оборудовали свои машины перегородками.



«Как заявил руководитель уральского макрорегиона ООО «Яндекс Такси» Виктор Марчукайтес, около 15-20% автомобилей, работающих с их агрегатором, уже соответствуют требованиям указа. Примерно такой же процент своего таксопарка оборудовали экранами в ООО «Регион Транспорт», — сообщали 6 ноября 2020 года в департаменте информационной политики Свердловской области.



Глава минтранса Свердловской области Василий Старков предоставил таксистам еще одну неделю на монтаж экранов, пригрозив нарушителям санкциями после истечения срока. По его словам, для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 до 300 тыс. руб.



В то же время за прошедшие две недели власти региона так и не дали внятных пояснений, как должны выглядеть перегородки. С этим перевозчики должны были разбираться самостоятельно, лавируя между указом губернатора и ГИБДД региона.







В Госавтоинспекции отмечали, что при установке жестких перегородок водителям придется согласовывать свои действия с ведомством. Отметим, что областное УГИБДД ограничило свою работу из-за пандемии, переведя часть своих услуг в дистанционный режим.



«Любое внесение изменений в конструкцию автомобиля, если это крепление жесткое и крепится к элементам кузова, должно регистрироваться в органах Госавтоинспекции, проходить определенную сертификацию, а водитель должен получить разрешение», — пояснял заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов.



Расходы на установку барьеров также были возложены на таксистов. Претензии водителей к тому, что автомобили в России в принципе не приспособлены для таких конструкций, областные власти игнорировали.



В то же время глава минтранса региона и сам сомневался в эффективности барьеров в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



Со времени вступления указа в силу перегородки в автомобилях такси все-таки появились — в виде пищевой пленки или шторок из полиэтилена. Однако такие барьеры пассажиры замечали в фирменных машинах агрегаторов или таксомоторных предприятий. Автомобилисты, которые подрабатывают таксистами, фактически проигнорировали указ губернатора.



За прошедшую неделю корреспондент УрБК не встречал ни одного автомобиля (из 12 вызванных через агрегаторы), которые были бы оборудованы экранами. Опрошенные корреспондентом водители пояснили, что не видят смысла в установке экранов, поскольку лишь подрабатывают таксистами.



«На мне не написано, что я таксист. Ну остановят меня, как они докажут, что я таксист? В телефон заглянут? Не имеют права. Я могу спокойно попутчиков везти без экранов (имеется в виду через сервис BlaBlaCar — прим. ред.)», — пояснил корреспонденту один из водителей.



По мнению таксистов, в существующем виде указ губернатора на них не распространяется. Действительно, документ обязывает установить экраны в такси предприятия, которые оказывают услуги такси. По логике водителей, документ распространяется только на таксомоторные компании, чья доля на рынке не велика по сравнению с агрегаторами.



Сервисы вызова такси, как они сами себя позиционируют, непосредственно услуги по перевозке такси не осуществляют. Таким образом, они снимают с себя часть ответственности, которая предусмотрена для обычных перевозчиков. Часть водителей, которые сотрудничают с агрегаторами, никак не оформлены юридически. Другие имеют статус самозанятых или индивидуальных предпринимателей. То есть они не являются организациями, которые по указу можно привлечь к ответственности.



Ни на один из этих моментов областные власти внимания не обратили. При таком положении вещей указ можно считать выполненным лишь формально, и заявленных губернатором задач он не выполняет. Большинство таксистов на рынке работают на непримечательных автомобилях и потому установкой экранов себя не обременяют.