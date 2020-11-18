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18.11.2020

Интегрированная система менеджмента ЕВРАЗ ЗСМК признана соответствующей международным стандартам

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. На ЕВРАЗ ЗСМК завершился ресертификационный аудит. Представители компании Bureau Veritas Certification Rus подтвердили соответствие интегрированной системы менеджмента комбината международным стандартам.

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, данная система охватывает три направления деятельности предприятия: качество (ISO 9001), экологию (ISO 14001), охрану здоровья и промышленную безопасность (ISO 45001). Продление международных сертификатов — свидетельство того, что внутренние процессы на ЕВРАЗ ЗСМК организованы эффективно, обеспечивают высокое качество продукции, соблюдение экологических норм, требований охраны труда и промышленной безопасности.

Интегрированная система менеджмента ЕВРАЗ ЗСМК признана соответствующей международным стандартам
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«В ходе проверки аудиторы посетили офисные и производственные подразделения комбината, прошли по всей технологической цепочке, побывали в испытательном центре и лабораториях комбината, познакомились с организацией снабжения предприятия и сбыта продукции. Провели беседы с директорами сегментов, руководителями по направлениям, рабочими. Проверили, насколько хорошо сотрудники предприятия знают инструкции и другие нормативные документы. Представители проверяющего органа отметили высокий уровень производственной культуры и исполнительской дисциплины на ЕВРАЗ ЗСМК», — говорится в сообщении.

Сегодня ЕВРАЗ ЗСМК не только поддерживает систему менеджмента на должном уровне, но и совершенствует ее. Комбинат выделяет значительные финансовые средства на повышение качества продукции, устранение негативного воздействия на окружающую среду и охрану труда работников за счет проведения автоматизации и модернизации устаревшего оборудования, замены средств индивидуальной защиты.

Отмечается, что ресертификационные аудиты проводятся на ЕВРАЗ ЗСМК раз в три года. Также на предприятии ежегодно проходят внутренние аудиты, направленные на оценку результативности интегрированной системы менеджмента, выявление несоответствий, разработку и внедрение корректирующих мероприятий. В 2008 году ЕВРАЗ ЗСМК стал первым среди предприятий ЕВРАЗа и Кемеровской области, где была внедрена интегрированная система менеджмента.

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