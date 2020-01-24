ЕВРАЗ направил 500 тыс. рублей на модернизацию кабинета химии в горно-металлургической школе Нижнего Тагила

Фотография предоставлена региональным центром корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. ЕВРАЗ направил 500 тыс. руб. на модернизацию кабинета химии в горно-металлургической школе Нижнего Тагила. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Так, на благотворительные средства ЕВРАЗа для кабинета химии приобретены медиапроектор, интерактивная доска, ноутбук, цифровой микроскоп, цифровые лаборатории по химии, наборы моделей заводских химических аппаратов, наборы реактивов и расходных материалов, кристаллизационные чаши, учебные пособия, средства индивидуальной защиты, а также мебель для учеников и учителя.«Сейчас ученики проводят опыты с помощью мини-экспресс-лаборатории, занимаются экологическими исследованиями — определяют качество водопроводной воды и воздуха. Оснащение кабинета химии современным оборудованием позволит повысить мотивацию школьников к изучению химии и вызовет интерес к инженерным и техническим профессиям, востребованным на рынке труда», — говорится в сообщении.Над горно-металлургической школой шефствует коксохимическое производство ЕВРАЗ НТМК. Его руководитель Никита Беркутов — выпускник этой школы, депутат городской думы.«Качественное изучение химии позволит нам подготовить достойную смену, профессионалов, которые придут на ЕВРАЗ НТМК и, в частности, на наше производство», — отметил Никита Беркутов.Отмечается, что в 2015 году при поддержке ЕВРАЗа в школе был также оборудован кабинет физики.