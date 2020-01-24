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ЕВРАЗ направил 500 тыс. рублей на модернизацию кабинета химии в горно-металлургической школе Нижнего Тагила
24 январь 2020 (16:02)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. ЕВРАЗ направил 500 тыс. руб. на модернизацию кабинета химии в горно-металлургической школе Нижнего Тагила. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
Фотография предоставлена региональным центром корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа
Так, на благотворительные средства ЕВРАЗа для кабинета химии приобретены медиапроектор, интерактивная доска, ноутбук, цифровой микроскоп, цифровые лаборатории по химии, наборы моделей заводских химических аппаратов, наборы реактивов и расходных материалов, кристаллизационные чаши, учебные пособия, средства индивидуальной защиты, а также мебель для учеников и учителя.
«Сейчас ученики проводят опыты с помощью мини-экспресс-лаборатории, занимаются экологическими исследованиями — определяют качество водопроводной воды и воздуха. Оснащение кабинета химии современным оборудованием позволит повысить мотивацию школьников к изучению химии и вызовет интерес к инженерным и техническим профессиям, востребованным на рынке труда», — говорится в сообщении.
Над горно-металлургической школой шефствует коксохимическое производство ЕВРАЗ НТМК. Его руководитель Никита Беркутов — выпускник этой школы, депутат городской думы.
«Качественное изучение химии позволит нам подготовить достойную смену, профессионалов, которые придут на ЕВРАЗ НТМК и, в частности, на наше производство», — отметил Никита Беркутов.
Отмечается, что в 2015 году при поддержке ЕВРАЗа в школе был также оборудован кабинет физики.
Фотография предоставлена региональным центром корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа
Так, на благотворительные средства ЕВРАЗа для кабинета химии приобретены медиапроектор, интерактивная доска, ноутбук, цифровой микроскоп, цифровые лаборатории по химии, наборы моделей заводских химических аппаратов, наборы реактивов и расходных материалов, кристаллизационные чаши, учебные пособия, средства индивидуальной защиты, а также мебель для учеников и учителя.
«Сейчас ученики проводят опыты с помощью мини-экспресс-лаборатории, занимаются экологическими исследованиями — определяют качество водопроводной воды и воздуха. Оснащение кабинета химии современным оборудованием позволит повысить мотивацию школьников к изучению химии и вызовет интерес к инженерным и техническим профессиям, востребованным на рынке труда», — говорится в сообщении.
Над горно-металлургической школой шефствует коксохимическое производство ЕВРАЗ НТМК. Его руководитель Никита Беркутов — выпускник этой школы, депутат городской думы.
«Качественное изучение химии позволит нам подготовить достойную смену, профессионалов, которые придут на ЕВРАЗ НТМК и, в частности, на наше производство», — отметил Никита Беркутов.
Отмечается, что в 2015 году при поддержке ЕВРАЗа в школе был также оборудован кабинет физики.
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