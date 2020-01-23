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Максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 5,89%
23 январь 2020 (12:33)
УрБК, Москва, 23.01.2020. Во второй декаде января 2020 года средняя максимальная ставка по вкладам в десяти ведущих российских банках снизилась до 5,89% годовых, вновь обновив рекордно низкий уровень данного показателя. Об этом говорится в результатах мониторинга Банка России.
По данным ЦБ, в первой декаде января текущего года максимальная ставка по вкладам в кредитных организациях составила 5,93% годовых, а во второй декаде января — упала до уровня 5,89% годовых.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе «Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций» раздела «Статистика» на официальном сайте Банка России.
Напомним, что в конце 2019 года максимальная ставка по вкладам в ведущих российских банках после многократного снижения ключевой ставки ЦБ РФ скорректировалась до уровня 6,01%.
По данным ЦБ, в первой декаде января текущего года максимальная ставка по вкладам в кредитных организациях составила 5,93% годовых, а во второй декаде января — упала до уровня 5,89% годовых.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе «Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций» раздела «Статистика» на официальном сайте Банка России.
Напомним, что в конце 2019 года максимальная ставка по вкладам в ведущих российских банках после многократного снижения ключевой ставки ЦБ РФ скорректировалась до уровня 6,01%.
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